Мировое обозрение

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Неуловимые разрушители и их противники

Неуловимые разрушители и их противники

Речь пойдет об известном противостоянии ракет и противоракет, причем, инспирировал это не кто иной, как представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, хорошо известный нас по своим, скажем так, неоднозначным высказываниям.

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