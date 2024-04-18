Квентин Тарантино передумал снимать последний в карьере фильм «Кинокритик»

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино отказался от идеи съемок фильма «Кинокритик». Фильм должен был стать десятым в карьере кинематографиста, а также последней его режиссерской работой в кино, передает Deadline.
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