«Наша задача — помочь людям»: брифинг о тарифах прошел в Петрозаводске

Вице-премьер по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов рассказал о тарифах на электроэнергию и о том, что сделало правительство для снижения финансового бремени жителей Карелии 20 февраля вице-премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов, а также руководители ….
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