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66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

Американская актриса Шэрон Стоун показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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