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На границе Киргизии и Таджикистана возобновились вооруженные столкновения

На границе Киргизии и Таджикистана возобновились вооруженные столкновения

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. На всей протяженности границы идут боестолкновения, сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

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