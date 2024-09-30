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FT: израильская разведка внедрилась в «Хезболлу» для ликвидации Насраллы

FT: израильская разведка внедрилась в «Хезболлу» для ликвидации Насраллы

Израиль неоднократно пытался устранить предводителя ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Добиться успеха удалось лишь после изменения подхода к противостоянию группировке, сообщило издание Financial Times.

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