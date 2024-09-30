FT: израильская разведка внедрилась в «Хезболлу» для ликвидации Насраллы

Израиль неоднократно пытался устранить предводителя ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Добиться успеха удалось лишь после изменения подхода к противостоянию группировке, сообщило издание Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии