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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бриллиантовая лига». Женщины выступят в прыжках в высоту, беге на 100, 800 и 3000 м, мужчины – в прыжках в длину, метании копья, беге на 200 и 1500 м

27 августа в Цюрихе проходит этап « Бриллиантовой лиги » по легкой атлетике. «Бриллиантовая лига» 13-й этап Цюрих, Швейцария Женщины Прыжки с шестом 1.

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