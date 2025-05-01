Может привести к инсульту и инфаркту: врач Березовский предупредил об опасности рома

Популярный у жителей России напиток может быть очень коварным.Дегустация рома может вызвать ассоциации с романтикой пиратских приключений, но чрезмерное употребление этого напитка может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
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