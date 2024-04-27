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Региональная Юридическая Служба

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США потратят 13 миллиардов долларов на новый «самолет Судного дня»

США потратят 13 миллиардов долларов на новый «самолет Судного дня»

Соединенные Штаты заключили контракт на 13 миллиардов долларов с американской авиастроительной компанией Sierra Nevada Corporation на разработку нового «самолета Судного дня» для высокопоставленных американских чиновников.

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