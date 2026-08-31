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Газета.ру

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Лихачев: ЗАЭС 11 суток получает электроэнергию лишь от своих дизель-генераторов

Лихачев: ЗАЭС 11 суток получает электроэнергию лишь от своих дизель-генераторов

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (АЭС) вызывает серьезную озабоченность, станция уже на протяжении 11 суток получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов.

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