В столичных аэропортах "застряли" порядка тысячи граждан Таджикистана. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел страны Шохин Самади.
Около тысячи граждан Таджикистана не могут выйти из аэропортов Москвы
Комментарии
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АР
Анна Романова
Твари, на выход со своим отродьем и проститутками
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12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Тджик баул ишак кишлак вместе со своими шлюхами стариками и ввблядками. В России вас больше никто содержать не будет. Короче баул ишак кишлак.
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9 час.
ТН
Татьяна Недогреева
А временно находящихся во Внуково, за чей счет кормят и содержат? Приперлись к нам со всеми родаками, так пусть соблюдают наши обычаи и традиции. Сейчас великий пост. Кормить кашей на воде и все. А на пасху побольше сала. Сало намного дешевле свиного мяса и колбасы. А на первое суп или борщ на бульоне из свиных голов. А на закуску холодец из свиных ушей, хвостиков и ножек. А то припрутся и требуют, чтоб их халяльной едой кормили. Не нравится. Не лезте к нам .
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3 час.
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