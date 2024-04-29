Около тысячи граждан Таджикистана не могут выйти из аэропортов Москвы

ТН

Татьяна Недогреева

А временно находящихся во Внуково, за чей счет кормят и содержат? Приперлись к нам со всеми родаками, так пусть соблюдают наши обычаи и традиции. Сейчас великий пост. Кормить кашей на воде и все. А на пасху побольше сала. Сало намного дешевле свиного мяса и колбасы. А на первое суп или борщ на бульоне из свиных голов. А на закуску холодец из свиных ушей, хвостиков и ножек. А то припрутся и требуют, чтоб их халяльной едой кормили. Не нравится. Не лезте к нам .