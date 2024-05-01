История 1 Мая: что сегодня отмечают кубанцы

История 1 Мая: что сегодня отмечают кубанцыСегодня россияне отмечают 1 Мая. Традиционно на этот выходной планируют встречи с родными и друзьями, организовывают поездки на природу, устраивают пикники и жарят шашлык.
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