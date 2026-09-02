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МОСИНФОРМ

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Лето для особенных детей: как прошли смены в лагерях благотворительных фондов

Лето для особенных детей: как прошли смены в лагерях благотворительных фондов

Этим летом несколько столичных некоммерческих организаций снова организовали смены и выездные программы для юных подопечных.

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