2 ноября Алла Пугачева вновь напомнила о себе громким появлением в российской столице. Общественность гадает, что заставило Примадонну вернуться.
Алла Пугачева записала в России новые треки: “Песенки про любовь, про жизнь”
Комментарии
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Зоя
даааа, денег нет и я в ТВЕРИ, это же какую совесть нужно иметь,чтобы приехать в Россию к рабам и холопам,,чтобы заработать на своих песенках,аж побежала ..что-то там записывать,привезла диск,очевидно,чтобы прокатывали по всем радиостанциям...для рабов и холопов,,,, ,АЛЛА ПУГАЛКИНА, России не нужны ни Вы,ни Ваши песенки,главную песню об измене Родине,которой для Вас нет и не было,ВЫ УЖЕ СПЕЛИ!!!!!! ВСЕ, давай до свидания ,закончи свой век на своей земле обетованной.....
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1 д.
Nana Абраменко
пела? чем???
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1 д.
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