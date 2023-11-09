Алла Пугачева записала в России новые треки: “Песенки про любовь, про жизнь”

Зоя

даааа, денег нет и я в ТВЕРИ, это же какую совесть нужно иметь,чтобы приехать в Россию к рабам и холопам,,чтобы заработать на своих песенках,аж побежала ..что-то там записывать,привезла диск,очевидно,чтобы прокатывали по всем радиостанциям...для рабов и холопов,,,, ,АЛЛА ПУГАЛКИНА, России не нужны ни Вы,ни Ваши песенки,главную песню об измене Родине,которой для Вас нет и не было,ВЫ УЖЕ СПЕЛИ!!!!!! ВСЕ, давай до свидания ,закончи свой век на своей земле обетованной.....