Кэмерон «делает Британию целью российских ракет». В Сети оценили последствия заявления экс-премьера Великобритании

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ПОСЕЙДОНЫ НЕ ПРОМАХНУТСЯ, ПРОМАХНУЛСЯ РОЗОВОЩЕКИЙ !!
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