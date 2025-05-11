В Екатеринбурге чеченец ударил девушку по лицу и разбил телефон за то, что ему перегородили путь

Курьер приехала, чтобы отдать заказ, и перегородила хозяину «Мерседеса» дорогу своим авто. Мужчина начал оскорблять ее, а после того, как девушка начала снимать происходяшее на телефон, выбил его из рук и ударил пострадавшую по лицу — так, что она упала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии