В Екатеринбурге чеченец ударил девушку по лицу и разбил телефон за то, что ему перегородили путь

Курьер приехала, чтобы отдать заказ, и перегородила хозяину «Мерседеса» дорогу своим авто. Мужчина начал оскорблять ее, а после того, как девушка начала снимать происходяшее на телефон, выбил его из рук и ударил пострадавшую по лицу — так, что она упала.