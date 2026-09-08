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Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

Американские силы нанесли ракетный удар по небольшому иранскому нефтяному танкеру вблизи острова Харк, передаёт Tasnim.

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