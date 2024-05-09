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Скотт Риттер: ВС РФ разнесут войска НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции и Италии

Скотт Риттер: ВС РФ разнесут войска НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции и Италии

Если Запад продолжит нарываться на ядерные удары со стороны России — он их получит. Такое мнение в интервью Judging Freedom высказал бывший офицер Корпуса морской пехоты США, а ныне один из самых авторитетных военных экспертов мира Скотт Ритетр.

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