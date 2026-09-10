Матвиенко с рабочим визитом посетит Тульскую область

В рамках визита Валентина Матвиенко посетит медицинские учреждения региона. В 2026 году она уже встречалась с губернатором Тульской области на Совете по демографии при Президенте РФ.
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