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Тульские новости

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Матвиенко с рабочим визитом посетит Тульскую область

Матвиенко с рабочим визитом посетит Тульскую область

В рамках визита Валентина Матвиенко посетит медицинские учреждения региона. В 2026 году она уже встречалась с губернатором Тульской области на Совете по демографии при Президенте РФ.

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