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Экспертный клуб обсудил завершающий этап избирательной кампании

Экспертный клуб обсудил завершающий этап избирательной кампании

Василий Никитенко, гвардии лейтенант, участник СВО, кавалер Ордена Мужества "Неделя до первого дня голосования избирательная кампания входит в свою самую жаркую фазу.

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