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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный тренер «Пэтриотс» — о новичке Дрейке Мее: «Ему еще над многим надо работать»

Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джерод Мейо рассказал о первых впечатлениях от тренировок квотербека-новичка Дрейка Мея.

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