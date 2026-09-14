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Watch: Man folds 415 paper planes in one hour to claim world record

A serial Guinness World Record-breaker with over 200 titles to his name added another notch to his belt by folding 415 paper airplanes in one hour.

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