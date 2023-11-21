В Житомирской области Украины произошло несколько взрывов

В Житомирской области Украины слышны взрывы. Об этом сообщают несколько украинских Telegram-каналов. Отмечается, что пока не ясно, являются ли взрывы результатом атак российских ударных беспилотников-камикадзе или же это работают украинские системы противовоздушной обороны.
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