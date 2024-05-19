Кому надо поставить памятник в Чите – опрос ZAB.RU

Портал ZAB.RU в своем Telegram-канале опрашивает жителей Читы о памятниках.На вопрос: «Кому надо поставить памятник в Чите?» предлагаются следующие варианты ответов:ДекабристамБратьям СоломинымСнайперу НомоконовуПетру ПалласуИосифу СталинуАнатолию МихалевуОлегу ЛундстремуОставшимся жителям ЧитыЛеониду БрежневуНапишу в комментарияхГолоса принимаются до 22 часов 19 мая .