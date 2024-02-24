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"Работаем для людей": Голикова - об успехах системы здравоохранения

На площадке Международной выставки-форума "Россия" состоялся тематический день "Здоровье" форума национальных достижений, на которым выступили министр здравоохранения России Михаил Мурашко и российский вице-премьер Татьяна Голикова.

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