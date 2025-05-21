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Ключ к пониманию устройства планет и запуску установок ядерного синтеза: исследователи впервые изучили жидкий углерод 

Ключ к пониманию устройства планет и запуску установок ядерного синтеза: исследователи впервые изучили жидкий углерод 

Международная команда учёных под руководством исследователей Университета Ростока и Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф впервые использовала мощный лазер DIPOLE 100-X и крупнейший в мире рентгеновский лазер European XFEL для изучения жидкого углерода.

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