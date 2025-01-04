Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Elena Dmitrieva
    😂😂😂Украинскую ГТС об...
  • Игорь Максаков
    ...., ещё за "товар" пусть платят)))Украинскую ГТС об...
  • Игорь Максаков
    А мы туда насцым и вообще подключим к ней всю канализацию Центральной России, пусть туда течёт, а не в наши реки и моря!Украинскую ГТС об...

У России заготовлены для Запада «интересные ответы» на случай вторжения в ПМР – Трухан

У России заготовлены для Запада «интересные ответы» на случай вторжения в ПМР – Трухан

Украина или НАТО в ближайшее время вряд ли начнут нападение на Приднестровье или Калининград. Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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