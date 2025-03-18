WXY провело исследование для проекта BQE «Зеленая рекультивация городов»

Бюро WXY совместно с Департаментом транспорта города Нью-Йоркапровели исследование, в котором рассматривается масштабный проект по восстановлению городской инфраструктуры для скоростной автомагистрали Бруклин-Куинс (BQE).
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