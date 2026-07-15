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В Ленобласти водителя фуры подозревают в посягательстве на жизнь инспектора ДПС

В Ленобласти водителя фуры подозревают в посягательстве на жизнь инспектора ДПС

В Выборгском районе Ленинградской области мужчина подозревается в нападении на сотрудника ДПС. Мужчина атаковал полицейского после того, как его остановили за управление грузовиком без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

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