В Ленобласти водителя фуры подозревают в посягательстве на жизнь инспектора ДПС

В Выборгском районе Ленинградской области мужчина подозревается в нападении на сотрудника ДПС. Мужчина атаковал полицейского после того, как его остановили за управление грузовиком без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
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