Стал известен гонорар Жумагулова за бой с Ваном

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-9) провел седьмой поединок в UFC: он выступил на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США), где проиграл раздельным решением судей американскому файтеру Джошуа Вану (8-1), За этот бой Жумагулов заработал 36 000 долларов (30 000 долларов — базовый гонорар, 6 000 долларов — поощрительный бонус).