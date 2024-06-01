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Такер Карлсон спрогнозировал, когда и из-за чего исчезнет Украина

Такер Карлсон спрогнозировал, когда и из-за чего исчезнет Украина

Американский журналист не исключил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет. И причиной этого будет предательство СШААмериканский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что если Украина и просуществует, то недолго.

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