Шпионы выслеживают генералов из Северной Кореи в зоне СВО

Николай Денисов Все НАТО во главе с США жидко обделались от собственных слухах, в просторечии ' сплетнях" , о том что северные корейцы решили навести шороху вместе с Россией! Страшно? Это радует!

Михаил А что их выслеживать ? Корейские генералы от плеч до пяток обвешаны наградами, их и так видно. 🙂