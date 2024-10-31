Царьград ВСУ "нашли военный билет солдата КНДР". Первыми выдохнули киноманы: "Второй части быть" © ANTON KAVASHKIN/ GLOBAL LOOK PRESS Украинские каналы сейчас распространяют удостоверение северокорейского военнослужащего, который якобы был взят в плен под Селидово, но не поняли в очередной раз, что их развели.
Шпионы выслеживают генералов из Северной Кореи в зоне СВО
Комментарии
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Николай Денисов
Все НАТО во главе с США жидко обделались от собственных слухах, в просторечии ' сплетнях" , о том что северные корейцы решили навести шороху вместе с Россией! Страшно? Это радует!
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7 час.
Михаил
А что их выслеживать ? Корейские генералы от плеч до пяток обвешаны наградами, их и так видно. 🙂
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7 час.
Владимир Алтайцев
Помнится, как ЦРУ на развалинах ВТЦ в Нью-Йорке в 2001 году нашли целёхонький паспорт гражданина Саудовской Аравии, пилота, который якобы врезался в башню ВТЦ. Вот и военный билет корейца на............ русском языке из той же брехни.К тому же. эта часть давно расфорсмирована🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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5 час.
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