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Аrigus: Зaбытый aвтoмoбиль cтoит вocьмoй гoд вoзлe дoмa в Улaн-Удэ

Аrigus: Зaбытый aвтoмoбиль cтoит вocьмoй гoд вoзлe дoмa в Улaн-Удэ

На парковке в Улан-Удэ обнаружили автомобиль, который поставили на стоянку в 2016 году. Машина мешает жителям дома, но убрать ее не просто.

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