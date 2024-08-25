Юрист рассказал о возможных шагах России для защиты Дурова

Москва может предпринять дипломатические шаги для защиты основателя Telegram Павла Дурова. В частности, РФ может обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей, заявил в интервью РИА Новости юрист Илья Русяев.