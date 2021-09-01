"Дервиш-80" стал уроком памяти и правды на двух разноязыких континентах

В память о первом караване судов с военными грузами в помощь СССР, что прибыл из Шотландии в Архангельск 31 августа 1941 года, спустя 80 лет били склянки на современных военных кораблях и тех немногих уцелевших, что дошли до нас со времен войны.
В память о первом караване судов с военными грузами в помощь СССР, что прибыл из Шотландии в Архангельск 31 августа 1941 года, спустя 80 лет били склянки на современных военных кораблях и тех немногих уцелевших, что дошли до нас со времен войны.
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