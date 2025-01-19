Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, украинский конфликт и соперничество с Китаем.
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