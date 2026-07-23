Правда ли, что молния не бьёт дважды в одно место

Одна вспышка молнии может скрывать целую серию ударов за доли секунды. Но как разряд выбирает цель? Разбираемся, есть ли у известной поговорки научное основание и можно ли считать место первого удара безопасным.
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