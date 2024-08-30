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Захарова: в Россию бегут иностранцы, спасаясь от либеральных норм

Захарова: в Россию бегут иностранцы, спасаясь от либеральных норм

Переезд в Россию сегодня рассматривают многие иностранные семьи публицистов и журналистов. Такой вариант для них – это побег от западных либеральных ценностей в сторону традиционных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 360.

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