Захарова: в Россию бегут иностранцы, спасаясь от либеральных норм

Переезд в Россию сегодня рассматривают многие иностранные семьи публицистов и журналистов. Такой вариант для них – это побег от западных либеральных ценностей в сторону традиционных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 360.
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