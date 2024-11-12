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Китай

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Китай высоко ценит ответственность Италии в деле защиты культурного наследия и содействия возвращению утраченных реликвий -- МИД КНР

Пекин, 11 ноября /Синьхуа/ -- Китай приветствует возвращение на родину 56 китайских культурных реликвий, которые были утеряны за границей много лет назад, и высоко ценит ответственность Италии в деле охраны культурного наследия и содействия возвращению утраченных артефактов в страны происхождения.

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