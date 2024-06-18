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Кадровая революция в Министерстве обороны. Путин уволил команду Шойгу

Кадровая революция в Министерстве обороны. Путин уволил команду Шойгу

Майор Гром Кадровая революция в руководстве Министерства обороны РФ, которая предсказывалась многими в связи с назначением нового главы ведомства Андрея Белоусова, таки состоялась.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Надежда умирает последней-будем жить нам  нужна победа одна на всех.
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3 час.
Галина Дьячина
Надеемся на лучшее
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3 час.
Samarium
Дай Бог.  чтобы все это сбылось....
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2 час.

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