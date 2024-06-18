Кадровая революция в Министерстве обороны. Путин уволил команду Шойгу

Майор Гром Кадровая революция в руководстве Министерства обороны РФ, которая предсказывалась многими в связи с назначением нового главы ведомства Андрея Белоусова, таки состоялась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Откуда такие богатства?": С чем связаны слухи об отставке генеральши Ирины Волк и задержании её мужа
- Белоусов выдал новую сенсацию. Подняли старые дела. Сердюков уже начал беспокоиться
- Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе
Свежие комментарии