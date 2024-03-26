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Президент Беларуси ознакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей

Президент Беларуси ознакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области ознакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей, которая в настоящее время проводится в Вооруженных Силах, пишет БЕЛТА.

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