Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

The Real Threat To Young Americans' Jobs Isn't AI. It's The National Debt...

The Real Threat To Young Americans' Jobs Isn't AI. It's The National Debt...

The Real Threat To Young Americans' Jobs Isn't AI. It's The National Debt. Authored by Ken Buck via The Epoch Times, The rapid proliferation of artificial intelligence and supercomputing technologies has many Americans worried about the future of their careers.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии