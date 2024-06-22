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Смех не грех

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Люди, которые заслуживают прибавки к зарплате за умение поднять настроение своим коллегам (17 фото)

Люди, которые заслуживают прибавки к зарплате за умение поднять настроение своим коллегам (17 фото)

﻿﻿Некоторым людям ежедневный поход на работу может показаться слишком предсказуемым и даже скучным. Если, конечно, у них нет коллеги, который сможет подключиться к их внутреннему юмористу и оживить обстановку хорошей шуткой или остроумной шуткой! Когда в офисе царит атмосфера улыбок, ваша работа становится легче и хочется двигаться вперед, делая каждый день веселее.

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