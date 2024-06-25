Лукьянов: Ассанж превратился в символ сопротивления американскому государству

Многолетняя эпопея преследования Джулиана Ассанжа, кажется, завершается. Фигурант признал один из пунктов американского обвинения (сговор с целью получения и распространения секретной информации).
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