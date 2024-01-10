Арсенал и щит России: на выставке «Россия» прошел день Тульской области

Хотите узнать Россию - начните с Тулы, говорят об этом регионе, и не случайно. Оружейная столица страны, третья музейная столица, родина пряников - это лишь малая часть того, чем знаменита Тульская область.
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