В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ПРЕСС ДЛЯ ТИТАНА УСИЛИЕМ 4 ТЫС. ТОНН. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 На предприятии ВСМПО-Ависма ковочный комплекс усилием 4 тыс.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ПРЕСС ДЛЯ ТИТАНА УСИЛИЕМ 4 ТЫС. ТОНН. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 На предприятии ВСМПО-Ависма ковочный комплекс усилием 4 тыс.
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