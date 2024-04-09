Современное искусство: Избил девушку, сдружился с западными звездами и был в розыске: Чем прославился белорусский треш-блогер Мелстрой

Так называемые треш-блогеры с огромной скоростью заполоняют интернет-пространство. Их скандальные выходки становятся вирусными, а молодое поколение подражает своим сомнительным кумирам и копирует их поведение, которое зачастую является аморальным.
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