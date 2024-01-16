Месси в третий раз получил награду ФИФА

Месси выиграл награду ФИФА среди мужских игроков в третий раз после успехов в 2019 и 2022 годах. Аргентинская легенда Месси, получивший в октябре свой восьмой «Золотой мяч» за то, что привел свою страну к славе на чемпионате мира 2022 года, выиграл конкуренцию со звездой «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.