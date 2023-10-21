Врачи рассказали о безопасном и эффективном способе лечения пазух носа

Пресс-служба ГК «ММЦ» Хронический риносинусит и другие заболевания околоносовых пазух встречаются у 15% взрослых людей, данные болезни не только серьезно сказываются на качестве жизни, но и могут сопровождаться развитием опасных осложнений.