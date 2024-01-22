Людям нельзя отказываться от мяса в рационе — вот, что говорит по этому поводу наука

Растительная пища, даже насыщенная белками, не может заменить человеку мясо. Исследование показало, что веганская диета приводит к снижению интенсивности синтеза белка в мышцах, а также уменьшению необходимых аргонизму аминокислот.
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